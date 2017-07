Un coup de main de 1300$

(EB) L’artiste peintre de Cap-à-l’Aigle Mélissa Deschênes, et le DJ montréalais Yannick Proulx ont mis leurs talents en commun lors d’un événement caritatif nouveau genre : une performance alliant arts visuels et musique. Campés sur le bout du quai de Cap-à-L’Aigle, les complices ont créé de concert, l’une s’appliquant à semer ses couleurs sur de grands canevas vierge, l’autre mettant une ambiance musicale inspirante et dynamique.

Malgré le temps un brin pluvieux, plusieurs dizaines de personnes sont venus admirer le duo et donner un « coup de main » aux Mains de l’Espoir. Au total, 1300$ auront été recueillis en quelques heures, à la grande satisfaction de l’équipe de l’organisme, présente sur place, et des artistes. C’est motivée par « sa joie de vivre » et pour « mettre son art au service de l’autre » que l’artiste, qui apprécie l’aide apportée par les Mains de l’Espoir aux personnes vivant comme elle un épisode de cancer, a décidé de mettre sur pied cette activité pour le moins colorée…