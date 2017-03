«La Coop passait si les gens avaient tenu leur promesse»

René Tremblay, président fondateur de la Coop alimentaire de Saint-Fidèle, confesse que si les gens d’affaires avaient tenu leur promesse, les gens de Saint-Fidèle pourraient encore faire leur épicerie dans leur quartier.

C’est du moins l’avis qu’il a exprimé, lundi soir lors de l’assemblée régulière du conseil. M. Tremblay voulait ainsi faire savoir, que dans toute cette aventure, son organisation a rencontré plus que sa part de problèmes.

« D’abord au niveau de notre prêt hypothécaire. On nous avait promis un prêt de 700 000 $ à 3 ou 5% du taux d’intérêt. On a reçu la moitié de cela à 8%. Ensuite, nous avons demandé une soumission en région pour la construction parce nous nous voulions faire travailler des gens dans Charlevoix. En ne soumissionnant pas à la grandeur du Québec, nous avons perdu une subvention de 150 000 $ », soutient M. Tremblay. « On était des bénévoles et on ne connaissait pas tous les règlements », dit-il, visiblement affecté par la fermeture.

Il va plus en affirmant que le ministère a aussi empêché la ville de La Malbaie de consentir un crédit de taxes de 35 000 $ pour cinq ans, ce qui aurait permis d’économiser 175 000 $ et de soutenir ce lancement d’entreprise. « Si nous avions eu ces argents, la Coop serait encore ouverte », ajoute M. Tremblay. Il confirme que leur inexpérience a pesé aussi dans la balance.

Recevant ses doléances, le maire Michel Couturier a dit comprendre la position de M. Tremblay et il s’est dit confiant que le dossier connaisse un dénouement positif. À cet égard, M. Tremblay est convaincu qu’un investisseur prendra la relève : « La bâtisse vaut plus de 1,2 M $ et un acheteur va l’avoir pour moins de 400 000 $. Je crois toujours qu’il y a une place pour ce genre de commerce ».

