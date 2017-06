La Coop funéraire joint la Corporation des thanatologues

La Coopérative funéraire Charlevoisienne annonce qu’elle a joint les rangs de la Corporation des thanatologues du Québec (CTQ).

« Cette entreprise funéraire est accueillie avec joie au sein de la Corporation des thanatologues du Québec. Nous sommes convaincus que tous les membres de l’équipe de la Coopérative funéraire Charlevoisienne savent refléter les valeurs de la Corporation que sont le respect, la dignité et le professionnalisme auprès des personnes défuntes mais aussi des familles endeuillées », a affirmé Annie Saint-Pierre, directrice générale de la Corporation des thanatologues.

La Coopérative funéraire, selon Mme Saint-Pierre, fait le choix d’adhérer à un code d’éthique qui resserre ses pratiques. L’entreprise s’assure ainsi des plus hauts standards en vigueur dans le domaine funéraire, qui soutiendront toutes les familles de la région de Charlevoix lorsqu’un décès survient.

« La Corporation des thanatologues du Québec possède une excellente réputation et une notoriété grandissante. Nous pouvons ainsi assurer que les familles endeuillées et les défunts de la région de Charlevoix pourront compter sur une expertise incontestable pour nos succursales de La Malbaie, Clermont et Saint-Siméon », déclare pour sa part Jean-Marc Villeneuve, directeur général de la Coopérative.

La CTQ regroupe plus de 500 entreprises spécialisées en rituels funéraires.