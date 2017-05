La Coop de l’arbre célèbre ses 10 ans d’activités

C’était la fête pour la Coop de l’arbre samedi, qui a souligné son 10e anniversaire avec plusieurs activités lors du Jour de l’arbre. Ses membres, ses clients et ses partenaires ont pu souligner de façon originale et festive, l’apport de l’organisme à l’environnement et à la promotion de l’importance de l’arbre.

Environ 200 personnes ont pris part aux festivités, qui avait lieu près d’Habitat 07. L’activité de commémoration a notamment permis de démontrer la rapide évolution de la Coop de l’arbre depuis 2007. « Nous avons rêvé et nous avons réussi à créer de nombreux projets, a rappelé le coordonnateur de la Coop de l’arbre, Antoine Suzor-Fortier. Nous avons entre autres développé le secteur de l’agroforesterie, le service-conseil, le projet Baiecycle et l’édition. Nous souhaitons continuer à innover et à multiplier nos projets. Nous avons mis sur pied une formation en nouvelle foresterie qui débutera cet automne. Nous travaillons aussi sur la valorisation du Domaine à Ligori et de la forêt habitée du Massif de Charlevoix ».

La ville de Baie-Saint-Paul a d’ailleurs été un partenaire important puisqu’elle a confié l’animation du site de l’Habitat 07 à la Coop de l’arbre en 2010. « C’est important pour moi d’être ici pour souligner les 10 ans de la Coop au nom de mes citoyens, a commenté le maire Jean Fortin. Nous sommes dans un lieu exceptionnel ici grâce au boisé du quai et tout ce qui l’entoure. La Coop de l’arbre a contribué à mettre en valeur ce secteur. C’est aussi fondamental de travailler sur nos valeurs en tant que Réserve de la biosphère de Charlevoix. Il faut aller plus loin dans nos réflexions et nos actions. »

Diane Harvey, présidente du conseil d’administration de la Caisse Desjardins du Fleuve et des montagnes, a mentionné que la Coop de l’arbre avait gagné le premier prix de la catégorie Engagement innovateur dans la communauté et développement durable, lors de l’assemblée générale annuelle du Mouvement Desjardins pour son programme éco-pratiques en construction et rénovation résidentielle. Cet événement a eu lieu devant plus de 2000 dirigeants de caisses, le 25 mars dernier à Montréal, une première dans Charlevoix ! « Cette reconnaissance témoigne de votre engagement et de vos efforts collectifs », a souligné Mme Harvey qui a aussi travaillé avec l’équipe de la Coop pour la mise en place de la formation en nouvelle foresterie.

Jean Lamontagne, professeur, auteur et expert en arboriculture, relatait le démarrage de la Coop de l’arbre, dont il a été co-fondateur en mentionnant « l’impressionnante ascension de cette entreprise d’économie sociale, qui n’a pas son pareil dans le monde de l’arboriculture et qui est source d’inspiration pour tout le Québec »

Rappelons que la Coopérative compte plus de 2000 clients grâce à ses services spécialisés liés à l’arbre. Depuis 10 ans, elle s’est investi dans autant de projets, services ou produits complémentaires à son action arboricole : l’éco-foresterie, l’éco-menuiserie, l’agroforesterie, l’animation, Baiecycle, l’éco-conseil, la valorisation, l’inter-coopération, l’édition et l’enseignement.