Convention collective de six ans chez Provigo

Les membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’alimentation et du commerce, section locale 500 (TUAC 500), travaillant au Provigo Alimentation Lapointe, ont adopté le 18 avril dernier un nouveau contrat de travail de 6 ans.

L’entente, qui prenait effet le 30 mai 2017, arrivera à terme le 31 janvier 2023. « Nous sommes vraiment heureux des négociations. Après quatre jours, tout était réglé. Nous travaillons dans une excellente ambiance et cela s’est reflété à la table des négociations. Nous souhaitions une entente qui fasse l’affaire des deux partis et c’est ce qui est arrivé », a confié le copropriétaire, Luc Audet, lorsque nous l’avons rencontré.

Jean Cyr, délégué syndical à La Malbaie, abondait dans le même sens. « Nous voulions une entente et après trois jours, tout était réglé dans notre tête ». M. Cyr représente plus de 50 employés, en plus des surnuméraires.