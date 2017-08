Les conseillers Gaudreault et Simard ne se représenteront pas

Les conseillers ont fait l’annonce durant la séance du conseil municipal du 14 août.

Pour Gilbert Gaudreault, conseiller au siège numéro 2, ce sont surtout des raisons de santé et certains événements de sa vie personnelle en plus de son âge, 70 ans, qui l’ont poussé à prendre cette décision.

Olivier Simard qui occupe le siège no 4 invoque des raisons de santé lui aussi et la longueur du mandat de quatre ans pour ne pas se représenter. « Je laisse place à des plus jeunes et j’invite la gent féminine à se présenter pour faire de la diversité », a-t-il dit lors de l’annonce qu’il a faite au conseil municipal.