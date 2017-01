Le conseiller Jérôme Bouchard réclame des entrées plus sécuritaires

Le conseil municipal de Petite-Rivière-Saint-François souhaite que Transports Québec analyse la portion de la route 138 plus particulièrement entre les km 428 et 438 où trois accidents sont survenus dans la dernière année. Un membre du conseil va encore plus loin et réclame du MTQ qu’il améliore des entrées qu’il juge « dangereuses ».

Conseiller municipal depuis 2009, Jérôme Bouchard estime que le ministère peut rendre trois entrées plus sécuritaires à peu de frais. L’intersection Chemin de la Martine/route 138 et celle de la rue Principale avec la 138 « devraient compter une voie réservée pour gagner la municipalité en toute sécurité. Les fins de semaine, c’est très compliqué. Je me suis déjà fait doubler en attendant pour tourner! », dit-il pour illustrer la gravité du problème.

Jérôme Bouchard croit que l’ajout d’un feu clignotant à l’intersection du chemin de la Martine/ route 138 serait une belle amélioration. L’élu n’est pas responsable du comité de sécurité publique. Il dit avoir abordé le sujet avec les autres membres du conseil pour une première fois il y a 5 ans. « Ma sortie ne vise qu’à sensibiliser le MTQ sur le fait qu’il y a trois intersections dangereuses, dont deux sont plus urgentes », plaide-t-il. La troisième est celle menant au Fief du Massif.

Pour lui, la solution des entrées se règle rapidement puisqu’il n’y a pas d’habitation à proximité et « les terrains ne manquent pas ».

Sur la sécurité sur la 138, il croit que l’aménagement « terre-plein du même genre que sur le boulevard Sainte-Anne» serait la meilleure option puisque « les voies seraient séparées ».

Le conseiller croit que la construction d’un viaduc s’impose aussi au chemin du Massif. « Un automobiliste qui repart vers Québec doit traverser 4 voies. C’est dangereux », lance Jérôme qui pense que si le MTQ a été capable d’aménager un tunnel pour des orignaux rien ne l’empêche de construire un viaduc ».