Connaissez-vous le canicross?

Il y a quelques années, Jean-Luc Dupuis et Danielle Ouellet, médecins très épris de leur région, ont lancé l’idée de faire bouger les gens en hiver afin de faire la promotion de l’activité physique. Pour y arriver, ils ont mis en place La Virée nordique, un événement sportif qui valorise les saines habitudes de vie et le dépassement de soi en offrant des épreuves de ski de fond, de raquette et de patin sur des parcours exceptionnels permettant de découvrir les trésors bien cachés de la belle région de Charlevoix. Jeunes et moins jeunes y sont conviés depuis 3 ans déjà et à chaque année, La Virée nordique innove afin d’attirer de nouvelles clientèles ! Voilà pourquoi Charlevoix sera l’hôte de son premier Canicross FouBraque, le samedi 25 février en après-midi, dans l’environnement du majestueux Fairmont Le Manoir Richelieu.

L’activité s’adresse aux randonneurs-joggeurs accompagnés de leur chien en laisse. Ce premier événement sera organisé en collaboration avec FouBraque, organisme créée en 2011 par des adeptes dans le but de partager leur passion du canicross et de la vie au grand air. FouBraque offre des excursions, des fins de semaine en refuge, des formations, des séminaires et un club d’entraînement, afin de créer et de rassembler une communauté de gens actifs avec leurs chiens.

En soirée, les gens pourront participer à la soirée hommage au Club de motoneige Les Aventuriers de Charlevoix, au cours de laquelle sera soulignée la contribution essentielle de ces acteurs du développement des activités hivernales de l’arrière-pays qui fêtent leurs 50 ans d’histoire!

La soirée culminera sur les gracieux feux d’artifice d’Ode à l’Hiver. Les motoneigistes préents auront la chance de les admirer à partir du terrain de golf du Manoir Richelieu…

Le lendemain, la Virée nordique vous entraîne de nouveau sur les chemins les moins fréquentés, et les plus jolis, de la région, entre mer et monts ! À vos raquettes et skis de fond !

Autres dates à retenir :

Vendredi 17 février 2017 : duathlon-triathlon des jeunes;

Samedi et dimanche 18 et 19 février : randonnées de ski de fond et de raquette.

vireenordique.com