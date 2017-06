La confiance des Louves est au top

Après leur cinquième victoire en autant de matchs cette saison, la confiance des Louves est à son maximum pour affronter le Phénix des Rivières ce soir.

Par Gilles Fiset

Le mercredi 14 juin, les filles de Baie-Saint-Paul ont littéralement écrasé le Mistral Laurentien 5 à 0 dans un match qu’elles ont dominé du début à la fin selon leur entraineur, Benoît Bradet. Anne-Marie Lavoie a marqué trois buts, tandis que Lauranne Gagnon et Christina Gravel ont complété le pointage.

Une rencontre qui gonfle les Louves à bloc. « L’équipe est vraiment en confiance », affirme leur entraineur. « Je les entendais parler après le match et elles se disaient prêtes à 100 % pour la semaine prochaine », ajoute-t-il. C’est que les Louves auront besoin de tous leurs atouts pour leur prochain match, le mercredi 21 juin, car elles affrontent leurs grandes rivales, les filles du Phénix des Rivières. Cette formation est en deuxième place au classement avec le même nombre de points (15) que les joueuses de Charlevoix. La troisième équipe au tableau, le Royal Beauport, totalise 9 points seulement et ne met pas en danger la position des Louves ni même celle du Phénix des Rivières.

L’équipe qui remportera la partie du mercredi 21 juin prendra donc la tête de la division 1 B. « Ça va être un gros et beau match », énonce le chef de meute de l’équipe de Baie-Saint-Paul qui a déjà son idée sur le déroulement du match fatidique. « On a de bonnes chances. Ça s’enligne positivement. On sait qui est la meilleure joueuse du Mistral à surveiller, donc on va faire un alignement en conséquence pour les affronter », révèle-t-il. Un entraineur d’autant plus confiant en ses joueuses que le Phénix a déjà affronté victorieusement le Mistral lui aussi, mais en ne réussissant qu’un modeste pointage de 4 à 3, bien loin du blanchissage effectué par nos joueuses de Charlevoix mercredi dernier.

C’est donc un rendez-vous pour les amateurs de soccer ce mercredi 20 h sur le terrain derrière le centre éducatif Saint-Aubin.