Concours du USA Today: votez pour la Route du fleuve

La Route du fleuve de Charlevoix, la portion de la 362 qui relie Baie-Saint-Paul à La Malbaie, est actuellement en deuxième position sur 20 pour le concours de la plus belle route panoramique du Canada au « 10Best Readers’ Choice Awards » du journal américain USA Today. La fameuse Cabot Trail du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse est actuellement en première place.

Pour Michelle Moffet, directrice des communications et du marketing à Tourisme Charlevoix, « même s’il n’y a pas de prix comme tel à gagner, ça peut faire l’objet d’une couverture du USA Today ou d’autres journaux si on remporte la première place. Ça peut devenir hyper intéressant en ce début de saison touristique. » « Déjà qu’on soit dans les finalistes, c’est une très belle reconnaissance pour la région, car les journalistes qui ont désigné quelles routes allaient être finalistes sont des experts en tourisme », ajoute-t-elle.

Le concours se termine le 19 juin et les 10 premières positions seront dévoilées quatre jours plus tard. Pour voter, allez sur le site 10best.com/awards/travel/ et cliquez sur « Best scenic drive in Canada ».

