Concours photo pour le nouvel hôpital

Pour faire entrer un peu de la beauté des paysages charlevoisiens à l’intérieur du nouveau centre hospitalier, Le Centre universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale en partenariat avec Pomerleau, l’entrepreneur responsable de la réalisation de l’hôpital, lance le concours photo « Les paysages naturels et humanisés de Charlevoix ».

Parmi tous les clichés reçus avant le 10 mars, quatre d’entre eux seront choisis pour être immortalisés. On imprimera une dizaine d’exemplaires de chacune des photos gagnantes sur des plaques de verre de 1,9 m x 1,6 m qui seront accrochées au-dessus des lits de chacune des 40 chambres du secteur de l’hôpital.

Ce concours s’adresse exclusivement aux Charlevoisiens, petits et grands, amateurs comme professionnels qui doivent soumettre leurs œuvres à l’intérieur de quatre grandes catégories, soit la vallée du Gouffre (la rivière), la forêt du piémont laurentien (les montagnes), l’herbier maritime du Saint-Laurent (les berges) et les activités agricoles de la vallée et des hauts plateaux cultivables (les champs).

En plus de voir leur cliché immortalisé, les gagnants recevront chacun un chèque-cadeau d’une valeur de 250 $ pour l’achat d’une œuvre dans une galerie d’art de la région.

Pour plus d’informations ou inscription, aller sur le web au batirensemble.ciussscn.ca.