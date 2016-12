Compétition de « fatbikes » en février au Massif

Avez-vous déjà songé dans vos rêves les plus fous à dévaler une pente de ski alpin ou même de luge au guidon de votre vélo ? Les Grands Rendez-vous cyclistes de Charlevoix pourront vous faire passer du rêveà la réalité avec le Fat Rendez-vous du Massif.

Les Grands Rendez-vous cyclistes de Charlevoix organisent le 18 février une compétition de fatbikes, des vélos tout terrain dotés de pneus très larges pour évoluer dans la neige, au Massif de Charlevoix.

Il y aura deux catégories, soit une plus compétitive qui acceptera 80 participants et une autre plus axée sur la découverte de ce sport d’hiver méconnu auquelle une soixantaine de curieux peuvent s’inscrire. Des activités d’initiation encadrées seront aussi disponibles pour ceux qui veulent tenter l’expérience.

Pour ce qui est du volet compétition, trois épreuves sont au programme : le Fat tour du Maillard durant lequel les compétiteurs s’élanceront sur une piste homologuée internationale pour la descente féminine, le fat slalom stéréo, les participants, par vague de deux, dévaleront la scène du parc à neige de la Grande-pointe aménagée spécialement pour l’événement avec des couloirs tortueux, des virages inclinés et des sauts en neige, et, finalement, le fat gravité qui consistera à dévaler la piste de luge du Massif.

Pour plus d’informations ou inscription, aller au www.velocharlevoix.com/fat-rendez-vous.aspx.

La première compétition de Fatnbikes se déroulera au Massif de Charlevoix le 18 février. (Photo prise sur le site de Grands Rendez-vous cyclistes de Charlevoix)