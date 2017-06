Compétition Bravissimo: Les écoles de danse se distinguent

Crédit photo : gracieuseté

La plus récente édition de la compétition de danse Bravissimo, qui s’est tenue les 27 et 28 mai au Domaine Forget, a permis de mesurer le talent des troupes locales. Celles-ci ont fait honneur à la région.

Par Émélie Bernier

Les troupes de l’École de la Cité-Danse ont remporté les plus grands honneurs. La troupe Junior s’est distinguée avec Résonance, une chorégraphie d’Alexandra Savard, qui a été couronnée d’une Mention Rubis (85%-89%). Les jeunes ont ainsi obtenu la première place de leur catégorie.

La troupe Juvénile, avec Surpeupler l’insomnie, une chorégraphie d’Ève Marier-Marceau, s’est pour sa part mérité une Mention Émeraude (90%-94%), ce qui leur a aussi valu la première place de leur catégorie. Leur performance Street Spirit, signée Alexandra Savard, a pour sa part reçu une Mention Saphir (80%-84%), pour une autre première place.

Les troupes poursuivent leur chemin sur la route des compétitions et seront à Chicoutimi et Trois Rivières cette fin de semaine, de belles expériences rendues possibles notamment grâce au soutien financier de Geneviève Bilodeau Notaire, Le Royaume de L’enfance et Mets chinois Express. Elles se produiront aussi cet été à La Malbaie lors de la fiesta Desjardins, le vendredi 28 juillet. Vous pourrez assister à leur performance juste avant les spectacles musicaux à l’horaire.

Du côté de l’école de Corine Bouchard, les jeunes de Saint-Hilarion, où elle enseigne au parascolaire, ont très bien performé lors de la compétition Bravissimo. Ils ont d’ailleurs remporté une seconde place avec une mention Rubis. Pour la professeure, ces compétitions sont l’occasion pour les jeunes danseurs de se dépasser. « La danse, c’est, entre autres, l’apprentissage de la rigueur et de la détermination. Sans ces deux éléments, on ne peut pas y arriver! », a commenté Mme Bouchard, qui se réjouit des excellents commentaires recueillis auprès des juges.