Collecte de matières organiques: 139 résidences de plus à BSP

La collecte de matière organique s’effectuera désormais dans trois secteurs supplémentaires à Baie-Saint-Paul, soit la Côte de Pérou, le rang Saint-Gabriel et le long de la rue du Vieux Quai. 139 résidences de plus au total pourront se débarrasser de leurs déchets organiques. Il en coûtera un peu plus de 3 000 $ par année à la MRC pour offrir ce service.