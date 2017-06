Clermont pourrait perdre sa clinique de médecins

Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont, s’inquiète au sujet de la desserte des soins de santé à la Clinique médicale, un point de service du Groupe de médecine familiale (GMF) de la MRC de Charlevoix-Est, située à la Galerie 138. Il lance une campagne visant à transmettre un message d’amitié et d’amour, genre La Petite Séduction afin de maintenir les services chez eux, comme depuis toujours.

En conférence de presse ce matin, M. Gagnon a soulevé qu’il avait été alerté par la population à l’effet qu’il pourrait y avoir moins de médecins pour desservir sa municipalité : «Je voudrais vous entretenir de l’avenir de la clinique médicale. Il existe dans Charlevoix-Est, un Groupe de médecine Familiale (GMF) situé à La Malbaie, avec un point de service à la Clinique de médecine familiale de Clermont où 5 médecins y travaillent ainsi que d’autres professionnels. Présentement, il y a un projet qui met en danger l’existence même de cette clinique ».

La rumeur veut que les activités soient centralisées à La Malbaie.

Le maire concède que les médecins qui exercent à Clermont sont des travailleurs autonomes et on ne peut les obliger à y demeurer, mais il est légitime de tenter quelques actions afin qu’ils y poursuivent leur travail. Ces médecins desservent la population de Clermont de 3127 habitants et celle des environs.

« Il y a beaucoup de clientèle provenant de Saint-Aimé-des-Lacs, de Notre-Dame-des-Monts, bien entendu de Clermont et assurément d’ailleurs. C’est un service de proximité important et très apprécié. S’il existe une possibilité de changement quant à la présence de médecins dans la Ville de Clermont, nous devons tenter, tous ensemble, d’influencer positivement les médecins actuels afin qu’ils demeurent dans notre Ville » ajoute-t-il. Le maire croit nécessaire que la population se mobilise et fasse savoir aux médecins Mario Labbé, Robert Gagnon, Denis Samson, Denis Blouin et Mimi Samson qu’ils sont importants et appréciés.

Dans les prochaines semaines, le maire invite les gens qui fréquentent cette clinique à dire à leur médecin leur appréciation et leur faire savoir qu’il serait très heureux qu’il demeure à Clermont.

Il conclut : « Je demande aux médecins qui pilotent le Groupe de médecine Familiale, de modifier le projet et de conserver le point de service à Clermont et surtout de garder à l’esprit : service de proximité, apport économique dans notre ville, occupation du territoire, empathie envers les personnes malades et les aînés.»

Une campagne

«Aujourd’hui c’est le lancement d’une campagne afin de garder notre clinique médicale à Clermont que j’intitulerais : « Ma Santé, mes Soins, ma Clinique, j’y tiens ». Il y aura certainement d’autres actions. Nous allons surveiller le déroulement du dossier. D’ailleurs dès ce soir au conseil je vais demander aux conseillers qu’Ils acceptent qu’on expédie le communiqué de presse à toute la population pour qu’elle soit sensibilisée. On ne peut faire plus ».