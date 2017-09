Clermont inaugure un nouvel espace public

La ville de Clermont a inauguré cet après-midi le nouvel espace public situé sur la rue Donohue créé au même endroit où était situé le magasin Jos-Lapointe. Plusieurs partenaires ont contribué à ce projet de 155 000 $

Le maire de Clermont, Jean-Pierre Gagnon, considère que ce nouvel espace « permettra de revitaliser le secteur. C’est un beau projet qui en plus fait référence au bois, qui représente l’essence de la ville de Clermont et de la papetière. Cet espace sera aussi un lieu paisible pour les résidents en plus de refléter notre histoire. »

Le groupe Gilles Jean a donné le terrain à la municipalité pour réaliser cet espace. Hydro-Québec a pour sa part remis une somme de 84 500 $ grâce au programme de mise en valeur intégré. La firme Au Coin a conçu cet espace. Une des architectes qui a contribué au projet Krystina Tremblay est originaire de Clermont. Les travaux ont été réalisés par Construction Éclair.

La ville de Clermont a demandé la collaboration de la Société d’histoire de Charlevoix afin d’ajouter un panneau d’interprétation relatant l’histoire du magasin Jos Lapointe, qui a ouvert en 1927 et qui a fermé ses portes en 2008 alors qu’il était devenu une quincaillerie. Des membres de la famille Lapointe étaient présents pour cette inauguration. « Je suis heureux de commémorer la présence et le travail de Jos Lapointe par la création de ce panneau d’interprétation, a souligné le président de la Société d’histoire de Charlevoix, Serge Gauthier. J’ai pu compter sur la collaboration de la famille Lapointe qui nous a fourni des photos en plus de nous donner des commentaires. »

Rolande Lapointe, qui est la sœur de Jos Lapointe, est fière de voir cet espace. Plusieurs employés qui ont travaillé pour la famille Lapointe étaient aussi présents.