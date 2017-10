Claude Boulet trippe Sexy Charlevoix ! (vidéo)

Crédit photo : claude boulet

Est-ce possible de se nourrir, de se vêtir, de se divertir, de se déplacer en concentrant ses achats seulement dans Charlevoix pendant toute une année ?

Voilà le défi que notre caméraman Claude Boulet s’est donné et il entend faire connaître certaines de ses découvertes avec Sexy Charlevoix. On se rappellera que M. Boulet a produit plusieurs capsules avec des producteurs régionaux en 2016-2017 sur les produits charlevoisiens et il a voulu élever la barre d’un cran en vue de la prochaine année.

Claude souhaite être « sexy » dans sa façon de faire goûter la région, de la présenter aussi. À plus grande échelle, d’autres individus à travers le monde ont tenté des expériences similaires. Comme notre vidéaste, ces gens veulent stimuler l’économie des régions dans une ère où le protectionnisme américain bat son plein en considérant le discours du président Donald Trump. Il suffit de constater la surtaxe de 220 % sur les avions CSéries de Bombardier pour débattre des enjeux socioéconomiques. Dans Charlevoix, la surtaxe sur la vente du bois d’œuvre imposée il y a quelques années a fait particulièrement mal à notre économie.

Notre vidéaste veut donc servir d’exemple et démontrer à quel point il est possible de tout consommer dans sa région, à prix raisonnable, sans être obligé d’acheter à l’extérieur de Charlevoix.

« Les achats faits dans Charlevoix permettent de maintenir des emplois, qui eux permettent d’autres investissements locaux qui finissent par créer une économie circulaire. Il faut se donner la peine de faire le tour de notre monde pour voir ce qu’il y a avant de dire qu’il y a peu de choses ici », soutient le coloré personnage.

Capsules vidéo

Cette campagne régionale se traduira par la production de capsules vidéo d’une durée de 2 à 3 minutes dans lesquelles notre caméraman consommera des produits du terroir ou essentiels et participera à des événements.

Les internautes pourront suivre ce projet réalisé en vidéo sur la plateforme lecharlevoisien.com et sur les réseaux sociaux dès aujourd’hui, alors que notre kamikaze « tombera dans les pommes… ou les prunes… ou dans les poires ?»

Cette expérience sert en réalité de prétexte pour comprendre l’économie dans laquelle nous vivons et à faire découvrir les créateurs et producteurs qui fabriquent leurs produits avec amour dans notre patelin.

Quatre catégories sont proposées : Mange-moi ! vise à faire découvrir les produits du terroir; Stimule-moi ! propose des choix de vêtements disponibles dans la région; Surprends-moi ! fait découvrir des événements/attractions dans la région; Prends-moi ! propose un éventail de produits utilitaires qui ne sont pas créés ici mais qui sont disponibles auprès de nos commerçants.

Claude Boulet est aussi très présent sur Facebook.