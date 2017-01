Cinq médailles et deux rubans pour le CPA de Baie-Saint-Paul

15 patineuses du Club de patinage artistique de Baie-Saint-Paul ont pris part à la 29e édition de la compétition régionale Invitation Thetford 2017 qui se déroulait au Centre Mario Gosselin de Thetford Mines du 6 au 8 janvier 2017. Cinq d’entre elles sont revenues à la maison avec des médailles ou des rubans : Jeanne Côté a remporté l’or dans la catégorie Star 5, Séléna Laplante et Rosalie Paquet ont reçu l’argent chez les Star 6 et Claudia Ménard a aussi remporté l’argent, mais chez les Star 4. Finalement, Rose Savard-Ferguson a monté sur la troisième marche du podium dans la catégorie des moins de 11 ans, Marie-Mychelle Tremblay a gagné un ruban de bronze dans la section Interprétation/Introduction et Émily Tremblay a remporté le ruban du mérite chez les Star 2.

La semaine prochaine, dix patineuses du CPA Baie Saint-Paul prendront part à la finale régionale star Michel-Proulx 2017 tandis que deux autres patineuse iront aux Jeux du Québec régionaux 2017 Capitale Nationale qui se dérouleront à Sainte-Claire.

Émily Tremblay, Claudia Ménard, Séléna Laplante, Jeanne Côté, Rosalie Paquet et Marie-Mychelle Tremblay. (Photo ; gracieuseté)