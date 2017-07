Chouette sortie: y’a le tour de l’Isle!

Toutes les semaines, notre équipe vous propose de chouettes sorties à petits prix, à un jet de pierre de chez vous! Cette semaine: le tour de l’Isle-aux-Coudres à vélo.

Par Émélie Bernier

Une évidence, direz-vous. Mais soyez honnêtes : combien avoueront qu’ils ne l’ont jamais fait? C’est normal! La proximité impose cette nonchalance un petit peu crasse… Ce « ben oui, ben oui, on le fera un jour! » Eh bien, voilà! Que ce jour soit! Enfourcher sa bécane pour faire le tour de l’île est un must et pas juste pour les touristes! Que vous soyez un athlète du guidon ou pas, la randonnée est à votre portée.

Vos gambettes sont soudainement fatiguées? Pas de problème! Vous pouvez vous arrêter où et quand vous le voulez : toutes les raisons sont bonnes! Quelques idées? Au bout d’en bas, pour aller saluer la Madone sur son gros bleuet. À côté des petites cabanes de pêcheurs du quai de l’Anse, colorées et mignonnes comme tout, où on peut pique-niquer, jouer une partie de tic-tac-toe ou simplement contempler la danse des goélands et le doux va-et-vient des vagues. À la Halte du Pilier, chez nos amis de Suroît Aventures, pour grignoter une délicieuse crêpe du Resto Spot et admirer les athlètes à voile. À la Boulangerie Bouchard, faire un coucou à Noëlle-Ange et le plein de victuailles pour un pique-nique improvisé sur une des nombreuses plages de l’île. Chez Charlotte, l’Atelier-Boutique, où vous craquerez sans doute pour un petit souvenir de cette île si proche et si loin à la fois. À La Fascine, pour une rafraîchissante houblonnée, un snack santé succulent, ou une virée shopping dans l’antre de Belle et Rebelle. Chez Caroline, la Marsouine de l’Hôtel du Capitaine, pour une légendaire crêpe tourniquette. À la Fabrique de l’Isle, une nouvelle venue, coquette dans son vieux presbytère renippé, pour manger, se « caféiner », placoter ou faire le plein de beauté! À la Cidrerie et Vergers Pedneault, où on goûte à tout (à déconseiller au début de votre tour de l’Isle… car vos facultés cyclistes s’en trouveront peut-être un brin affaiblies.) Commencez plutôt votre tour de l’île par un délicieux cocktail nature et vitaminé de la Pomme blanche, bar à jus (ouverture le 8 juillet)! L’île est belle partout, égarez-vous!