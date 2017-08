Chouette sortie: le Défi des 5 sommets

Vous voulez profiter des paysages exceptionnels de Charlevoix tout en vous déliant les jambes, mais vous manquez de motivation ? Le Défi des 5 sommets est fait pour vous!

Par Gilles Fiset

Le défi consiste à gravir cinq sommets présélectionnés avant le 31 octobre 2017, de se prendre en photo sur chacun pour prouver sa réussite (un panneau indiquant l’endroit où la photo doit être prise est présent sur chaque sommet) et de faire parvenir les photos aux organisateurs.

Le mont Élie, le mont des Morios, l’Acropole des Draveurs, le mont du Lac des Cygnes, le mont du Lac à l’Empêche et Du Four sont les sommets à gravir cette année.

Après avoir envoyé vos photos, vous recevrez un diplôme attestant votre exploit et vous courrez la chance de gagner un des nombreux prix tels qu’un laissez-passer double pour une croisière aux baleines ou des nuitées en chalet dans le parc national des Grands-Jardins.

Avant tout, il faut s’inscrire. Pour ce faire et pour avoir plus de renseignements sur le Défi, allez à traverseedecharlevoix.qc.ca/defides5sommets.

Soyez prêts, les sentiers proposés sont de niveau intermédiaire et avancé. Le sentier du mont Élie s’étire sur 8 km (aller seulement) avec un abri au sixième kilomètre et le niveau de difficulté est avancé. Il faut prévoir de bonnes bottes étanches, car sur des sections du trajet, on marche littéralement dans la boue. Le mont des Morios est accessible grâce à un sentier en boucle d’environ 10 km (aller-retour) et il est classé intermédiaire (il est possible d’éviter la portion classée « expert »). On peut se rendre au panneau de l’Acropole des Draveurs par un chemin de 8 km aller-retour, mais attention aux jambes, c’est un sentier avec un très fort dénivelé. Pour se rendre au sommet du mont du Lac des Cygnes, il faut emprunter un chemin de 8,6 km aller-retour et la balade est classée intermédiaire. Pour le mont du Lac à l’Empêche et Du Four, la randonnée totalise 13 km et son niveau de difficulté est modéré-avancé.

Pour de plus amples renseignements sur les sentiers et sur le défi, allez sur le site de Tourisme Charlevoix sous la rubrique « Sentiers » et sur la page Facebook du Défi des 5 sommets.

Tout en haut de chacun des cinq sommets, une vue à coupe le souffle vous attend si la température est clémente. N’oubliez pas de prendre une photo de vous comme preuve de votre passage, comme celle plus haut prise au sommet du mont Élie.