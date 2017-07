Chouette sortie: Le cinéma en plein air et en famille

Toutes les semaines, notre équipe vous propose de chouettes sorties à petits prix, à un jet de pierre de chez-vous! Cette semaine : le cinéma en plein air.

Les Filmanthropes proposent une programmation estivale des plus intéressantes cet été avec leur grand écran portable, qui permet aux cinéphiles et aux familles de se retrouver en plein air, si Dame nature le permet. Les spectateurs peuvent même se procurer du pop-corn sur place, ce qui permet de recréer l’ambiance du cinéparc ou du cinéma à la maison. Apportez toutefois vos chaises et vos couvertures puisque les soirées sont plus fraîches et un peu de change puisque les projections sont présentées sous la forme de contribution volontaire.

La semaine dernière près d’une centaine de personnes s’étaient rassemblées au parc du presbytère de Baie-Saint-Paul pour regarder le film Chantez. Cette représentation était présentée en collaboration avec Animation Baie-Saint-Paul. « Nous avons débuté notre saison avec deux films pour enfants, a commenté le président des Filmanthropes Vincent Grégoire. La première projection a eu lieu à Saint-Urbain et nous avons dû opter pour une présentation dans l’église en raison de la pluie. Les familles ont participé en grand nombre et nous avons eu près de 200 spectateurs pour le film La Belle et la bête. Pour les prochaines projections, nous visons des publics différents. »

Aussi, une autre projection se tiendra lundi le 17 juillet à l’Isle-aux-Coudres sur le site du Havre musical de l’Islet. Les insulaires et les visiteurs pourront voir le film La La Land. « Notre but est de créer divers partenariats avec les organisations et de s’adapter à leurs besoins, a ajouté Vincent Grégoire. Nous voulons faire vivre des expériences aux cinéphiles en présentant des films dans des endroits plus inusités. Pour ce faire, nous avons créé des partenariats avec les bibliothèques de ces municipalités. Ce sont de beaux défis et c’est intéressant puisque la réponse des gens est bonne. »

Le 26 juillet, le film La forteresse suspendue sera projeté sur le site de la croix à Saint-Hilarion. La semaine suivante, le mercredi 2 août les Filmanthropes se déplaceront dans une goélette du Musée maritime de Charlevoix. Dans cet endroit unique, les gens pourront visionner le film « La grenouille et la baleine ».

D’autres projections se tiendront en août dont celle du film québécois C’est le cœur qui meurt en dernier, qui aura lieu le 9 août à Baie-Saint-Paul. Demeurez à l’affût et visitez la page Facebook des Filmanthropes pour avoir accès à toute la programmation !