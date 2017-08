Chouette sortie !: À vos guidons !

Crédit photo : Véronique Tanguay

Le vélo est une façon intéressante de profiter des beaux paysages de la région de Charlevoix en famille ou entre amis. Pour cette dernière chronique, je vous propose quelques endroits où vous pouvez faire du vélo en toute quiétude avec votre marmaille.

Plusieurs municipalités possèdent des pistes cyclables, dont Clermont, La Malbaie et Baie-Saint-Paul. Le Parcours des berges Alexis le trotteur de Clermont est d’ailleurs un endroit intéressant pour faire du vélo en famille sur une distance de 4 kilomètres. Si vous ne connaissez pas le coin, il suffit de vous rendre sur la rue de la Rivière.

La Malbaie propose quatre pistes cyclables sur son vaste territoire. Vous avez ainsi accès à une randonnée de 3,5 kilomètres à partir du boulevard de Comporté jusqu’au chemin du Havre. Il y a aussi un réseau cyclable sur le boulevard Kane (2,3 km), sur le boulevard Malcom-Fraser pour le secteur de Cap-à-l’Aigle (1 km) ainsi que sur la rue Principale pour le secteur de Sainte-Agnès (1,3 km).

Plusieurs tronçons à Baie-Saint-Paul permettent de pratiquer le vélo et la marche sur une distance totale de 7 kilomètres. La piste cyclable sur le terrain du centre éducatif Saint-Aubin est facile d’accès et presque sans montée, ce qui est préférable pour les enfants en bas âge. Il est possible de poursuivre le plaisir vers le secteur de l’hôpital de Baie-Saint-Paul, qui est désormais lié à l’aréna Luc et Marie-Claude. Les cyclistes peuvent aussi se rendre dans le centre-ville de Baie-Saint-Paul par la bande cyclable. Comme autre endroit intéressant où l’on peut profiter de la nature, les familles peuvent se rendre dans le quartier résidentiel Trensim au parc du Gouffre, qui longe la rivière du même nom. Il est également possible de se rendre au Boisé du quai par le chemin des Soeurs.

La plupart des autres municipalités ont des bandes cyclables, ce qui représente une alternative intéressante. Vérifiez toutefois si c’est sécuritaire, surtout avec de jeunes enfants. Vous pouvez aussi apporter vos vélos et vous rendre au parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, qui propose deux sentiers pour les amateurs de vélos. Le départ a lieu au Centre de découverte et de services Félix-Antoine Savard. Comme autre option, le tour de l’Isle-aux-Coudres, dont ma collègue Émélie Bernier a parlé au début de l’été, demeure un incontournable. Même si l’été tire à sa fin, le vélo en famille peut se pratiquer en automne; profitez-en !