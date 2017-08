Le Chœur polyphonique recherche des chanteurs

Le Chœur polyphonique de Charlevoix débute sous peu sa saison d’activités qui soulignera son 20e anniversaire. En prévision de son prochain concert, le Chœur est à la recherche de voix d’hommes, ténors, barytons et basses. Les chanteurs intéressés peuvent se présenter à la première répétition de la session qui aura lieu le mardi 22 août à 19 h aux basilaires du Domaine Forget.

Les membres du chœur polyphonique allouent quelques heures par semaine aux répétitions de groupe et à leur travail personnel. Les choristes seront sous la direction musicale de Sylvain Landry et de Soeur Carmen Gravel, adjointe au directeur. Le Chœur répète tous les mardis de 19 h à 22 h au Domaine Forget et un samedi par mois de 9h30 à 15 h. La première session pour les jeunes de 14 à 20 ans est gratuite.

Les hommes intéressés peuvent communiquer avec la présidente Jasmine Gilbert pour obtenir plus d’information par courriel au choeurpolyphonique@derytele.com ou par téléphone au 418 240-3898.