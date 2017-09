Le chemin Pied-des-Monts et le lac Nairne font jaser à Saint-Aimé-des-Lacs

Le comité des résidents du Chemin Pied-des-Monts a recueilli près de 500 signatures pour leur pétition, qui vise la réfection de leur chemin et qu’il soit carrossable. Une vingtaine de citoyens étaient présents lors de la séance du conseil municipal de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs hier afin d’appuyer cette pétition et obtenir des informations sur l’état du Lac Nairne.

La pétition a été présentée par la présidente du comité des résidents, Annette Roberge. «Nous avons reçu des réponses à nos questions, Nous analyserons en profondeur tous les chiffres que le conseil municipal nous a remis. Nous effectuerons un suivi lors de la séance du mois d’octobre. Nous remercions la municipalité pour le pavage de 880 mètres sur le Chemin Pied-des-Monts et pour le creusage de fossés. »

La mairesse de Saint-Aimé-des-Lacs, Claire Gagnon, a reçu les commentaires des citoyens et a convenu qu’il était difficile d’en faire plus. « Il y a certains travaux qui peuvent être fait en régie, mais il faut respecter notre budget, a-t-elle souligné. Nous prônons une saine gestion et je ne suis pas certaine que ce serait la meilleure solution d’effectuer un règlement d’emprunt puisque nous devrons charger une taxe de secteur. »

Pour l’état du Lac Nairne, le conseil municipal est en mode solution afin de connaître la source des cyanobactéries, qui sont apparues un mois plus tôt cette année. «Nous prenons cette situation très au sérieux, a poursuivi Claire Gagnon. Nous avons rencontré la présidente de l’Association pour la protection du Lac Nairne, Louise Fortier, et deux autres membres de l’association. Pour le moment, nous devons attendre l’analyse des sols. Nous regardons aussi les programmes structurants avec la MRC, qui pourraient nous aider. Nous prévoyons rencontrer les résidents au cours du mois. »

Plus de détails dans la prochaine édition du Journal.