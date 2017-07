Charlot reprend du poil de la bête

Le champion du maniement de la hache et de la scie à chaîne de la région, Charles-Henry Gagné, a fait toute une performance le samedi 8 juillet lors de la compétition de techniques de bûcheron du juillet à Warwick. « Il y avait six classes dans lesquelles on pouvait compétitionner avec la scie à chaîne et j’ai bien performé dans les six », affirme avec fierté le bûcheron de Saint-Hilarion. Charles-Henry. Il a terminé avec deux premières places, deux deuxièmes places et deux quatrièmes places en scie à chaîne, en plus d’une seconde position au lancer de la hache. Charles-Henry est particulièrement fier de sa première place dans la catégorie scie à chaîne open, a-t-il confié. « J’ai encore la main », a-t-il dit en entrevue téléphonique.

On se rappelle que Charles Gagnon n’avait pas apprécié ses performances à la compétition de techniques de bûcheron du Rodéo de Charlevoix il y a plus de deux semaines, alors qu’il avait terminé en troisième place au total des points.

Jean-Philippe Gagnon de Saint-Saint-Hilarion a aussi participé à la compétition de Warwick et il y a remporté deux quatrièmes places dans les épreuves de scie mécanique.