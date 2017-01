Quand tout Charlevoix façonne le paysage

Crédit photo : Meggie Tremblay / Photo: Véronique Tanguay La Coop de l’arbre

Si vous trouvez que Charlevoix est riche de ses arbres, dites-vous que cela va toujours en s’améliorant. Seulement en octobre 2016, le Programme de reconnaissance environnementale de la Corporation de la Réserve de la biosphère a permis la plantation de quelque 1500 arbres sur le territoire contribuant, çà et là, à contrer des cicatrices paysagères et améliorer la valeur écologique et esthétique d’un lieu. Un geste rassembleur pour ceux qui s’engagent en matière de responsabilité environnementale.

Les nouvelles orientations stratégiques de la Corporation de la Réserve de la biosphère ont permis la mise en œuvre de ce programme. L’action, la recherche appliquée, l’éducation et la coopération sont au cœur des directions de la corporation et le programme mise sur l’accompagnement des citoyens, des entreprises et des organisations dans l’amélioration de leurs actions environnementales sur le territoire de la réserve de la biosphère.

L’administration qui chapeaute cette action ne pouvait faire fi du caractère culturel et événementiel qui distingue notre région. Le Programme de reconnaissance s’adresse donc également aux entreprises, organismes culturels et sportifs, qui organisent des événements, des festivals et des activités d’envergure.

Une manière de les récompenser est de souligner leurs efforts pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). Un accompagnement de la part de la Coop de l’arbre, l’agent accrédité de la Réserve de la biosphère, les aide à déterminer des cibles et, si celles-ci sont atteintes, un nombre d’arbres plantés vient compenser les émissions réduites. Les plantations se font dans le cadre de la certification carbone-paysage et de l’attestation gestion responsable d’événement (BNQ 9700-253) émise par le Bureau de normalisation du Québec.

Alors, si vous trouvez l’air si bon dans Charlevoix, rappelez-vous que près d’une quarantaine d’entreprises, d’organismes membres et de participants y sont peut-être pour quelque chose ! Ils se sont engagés de manière concrète et mesurable pour qu’une empreinte paysagère et environnementale soit laissée.