Charlevoix est rodéo!

Cow-boys, cow-girls, c’est le temps de sortir vos chapeaux et vos lassos! Le 22 juin à 18h30, c’est la parade du Rodéo de Charlevoix dans les rues de Pointe-au-Pic. L’événement, qui réunit tout ce que la région a de cavaliers et de chevaux (ou presque!), est un incontournable et marque le début des activités qui se déplacent dès le lendemain vers l’Hippodrome de la Vallée à Saint-Aimé-des-Lacs. Des compétitions hautes en couleur, des kiosques, de l’animation et beaucoup, beaucoup d’animaux vous y attendent.

Aïo, Silver!

rodeodecharlevoix.com