Charlevoix, c’est chocolat !

Cet hiver, on carbure au cacao. Oui, oui, parce que le cacao est un des aliments les plus riches en flavonoïdes, substances antioxydantes dont la capacité est deux fois supérieure à celle du thé vert. Et parce que le type de gras qu’il contient aurait certains effets bénéfiques pour la santé cardiovasculaire et qu’il renferme même plusieurs vitamines et minéraux, dont le phosphore, on peut le consommer sans culpabilité!

On se dirige donc tout de go vers l’un ou l’autre de ces chaleureux établissements pour s’en donner à cœur joie dans le chocolat!

Café Chez-nous

Préparé à base de lait et de cacao mi-amer provenant d’Amérique du Sud, le chocolat chaud du Café Chez-nous possède une belle couleur brun foncé et surtout, il est d’une grande onctuosité. Sa saveur intense provient d’ingrédients de haute qualité, notamment du beurre de cacao.

On le savoure assis près de la fenêtre en contemplant le fleuve Saint-Laurent droit devant. Puis, bien réconforté, on s’élance la rue Richelieu en direction du quai de Pointe-au-Pic pour une petite marche de santé!

1075, rue Richelieu, La Malbaie

Boulangerie Pains d’exclamation!

Chauffé à la vapeur, recouvert de micromousse de lait et savoureux à souhait grâce au chocolat noir 58% de cacao qui entre dans sa préparation, on le déguste avec l’une des nombreuses pâtisseries faites maison. Vous ne pourrez repartir sans rapporter un petit souvenir : le bol à l’effigie de la boulangerie, fabriqué dans Charlevoix à partir d’argile ramassée, en grande partie, dans les environs.

398, rue Saint-Etienne, La Malbaie

Chocolaterie Cynthia

Concocté sur mesure à partir de chocolat noir 72% de cacao, vous le personnalisez vous-même en choisissant l’un des vingt parfums offerts au bar à chocolat chaud ! Piment, gingembre, curcuma et miel (l’Aztèque), caramel maison et fleur de sel ou Coco-vache (avec le lait de la vache canadienne) pour un goût de sucre à la crème, toutes les combinaisons sont possibles et savoureuses. Et pourquoi ne pas vous laisser tenter par celui au chocolat blanc ? C’est possible à la Chocolaterie Cynthia !

66A, rue Saint-Jean-Baptiste, Baie-Saint-Paul

Café Charlevoix

Peu sucré, ce chocolat 64% de cacao est velouté grâce à sa mousse épaisse de lait texturé. Si on le désire, le lait 2% peut être troqué contre du lait de soya. De quoi plaire à ceux à qui le lactose joue quelques mauvais tours. Et pour les amateurs de café, le moka, fait à partir d’espresso, est tout indiqué !

Et maintenant, hop ! On chausse nos raquettes et on emprunte les sentiers du Boisé du quai non loin du café. Qui a dit que toute bonne chose avait une fin ?

20, rue Sainte-Anne, Baie-Saint-Paul