Charlevoix au boulot! Cette année, on se prépare

Le salon régional de l’emploi sera de retour le 25 mars et pour sa 19e édition cette année, Charlevoix au Boulot! innove avec un présalon. Une façon d’aider les chercheurs d’emploi à se mettre en valeur.

Par Gilles Fiset

Ces présalons se donneront simultanément à La Malbaie et à Baie-Saint-Paul le 20 mars à 13 h 30. « Le but de ces présalons est de bien préparer les candidats en personnalisant leurs outils et leur présentation », affirme Hélène Cabarrus coordonnatrice pour Charlevoix au Boulot!. « Les candidats seront prêts à répondre aux éventuelles questions des employeurs, car nous leur présenterons les grands classiques de l’entrevue. Ils repartiront aussi avec leur CV adapté et personnalisé au type d’emploi ciblé », soutien Audrey Miron du comité organisateur. Une partie des ateliers seront donnés en groupe, mais chacun des participants pourra rencontrer une conseillère individuellement. L’inscription au présalon est obligatoire en appelant au 665-7277 pour La Malbaie ou au 435-2503 pour Baie-Saint-Paul.

La Dre Valérie Lavoie des lunetteries La Vue a accepté d’être la porte-parole de l’événement en 2017. « Je suis une fille native de Charlevoix qui est partie étudier à l’extérieur et qui est revenue dans la région pour y travailler. Je suis la preuve que c’est possible de revenir s’installer en région. Je veux d’ailleurs, comme porte-parole, motiver les jeunes en leur parlant de mon expérience », énonce-t-elle.

Le jour du salon, plusieurs services seront disponibles pour faciliter la journée comme une équipe de guides mobiles qui accompagnera les visiteurs vers les employeurs ou un service de photocopie gratuit par exemple.

Jusqu’à maintenant, plus de 35 employeurs ont déjà réservé un kiosque. « On n’a pas plus ou moins d’exposants cette année, mais il y a beaucoup d’employeurs qui ne sont jamais venus à Charlevoix au boulot! auparavant », confie Mme Cabarrus.

Pour vous employeurs qui cherchez la perle rare, il est encore possible de réserver un kiosque, et ce jusqu’au 3 mars à 16 h 30. Il faut faire vite cependant, moins d’une dizaine sont encore disponibles. Les employeurs déjà inscrits ont jusqu’au 17 mars pour faire parvenir leur titre d’emploi au emploicharlevoix.ca.

Pour tous ceux qui se cherchent un emploi, c’est donc un rendez-vous le samedi 25 mars entre 10 h et 15 h à la salle des loisirs de Saint-Hilarion. Pour plus d’information, allez sur le site Facebook ou le site internet de Charlevoix au boulot !