Un Charlevoisien établit un record mondial de tir à l’arc

Normand Audet, un résidant des Éboulements, est le premier archer à atteindre une cible à plus de 1 000 pieds de distance. Un véritable exploit réalisé grâce à une technique qu’il a lui-même développée.

Par Gilles Fiset

Il y a quelques semaines, M. Audet a mis une vidéo en ligne sur la chaine YouTube qui fait état de la prouesse qu’il a réalisée l’été dernier, soit placer une flèche à l’intérieur d’une cible de 122 cm de diamètre à 334 verges de distance. « C’est la première vidéo mise sur YouTube d’un tir réussi avec un arc à plus de 1 000 pieds », allègue l’archer.

Cette performance n’est cependant pas un record officiel, mais elle dépasse le record Guiness de 310 verges établi par Matt Stutzman en décembre 2015. Pour son prodigieux tir, l’Éboulemontais s’est servi d’un arc d’entrée de gamme peux couteux, ce qui le rend encore plus fier.

Normand Audet pratique le tir à l’arc en autodidacte depuis 2010. « J’ai appris sur YouTube et je me suis corrigé seul en analysant les choses », confie-t-il. Il s’exerce derrière chez lui ou dans son champ les samedi et dimanche matin et quelquefois le soir, hiver comme été. Il s’entraine régulièrement, car selon lui le secret pour acquérir de la précision avec un arc, c’est la pratique. Avec le temps d’ailleurs, il a développé une grande dextérité. « J’ai une poche de moulée sur mon terrain à 95 verges de distance. Je peux envoyer 25 flèches dessus à la suite les unes des autres », affirme-t-il avec fierté.

Technique de tir inédite

Normand Audet a même inventé sa propre technique pour bénéficier d’une meilleure précision. « Quand j’ai vu une vidéo de tir longue distance, les archers levaient le bras qui porte l’arc vers le ciel pour augmenter la portée de tir et gardaient l’autre bras, celui qui tient la flèche, près de la joue (photo A). Mais là, tu perds tes mires pour viser et tu n’as plus de précision. Alors j’ai eu l’idée de faire l’inverse, c’est-à-dire de descendre la main qui tient la flèche sur ma hanche et de laisser mon bras qui tient l’arc devant moi pour regarder dans mes mires que j’ai ajustées en conséquence (photo B). Ça prend de la pratique cependant pour tirer de cette façon parce que c’est plus instable. Dès que ma main s’éloigne juste un tout petit peu de ma hanche, je n’ai plus de force et je ne peux retenir la corde de l’arc qui part alors avec la flèche », explique-t-il.

Normand Nadeau démontre la position habituelle que prennent les archers pour augmenter la portée de leur flèche.

La position préconisée par M. Nadeau, soit descendre la main qui tient la flèche sur la hanche et laisser le bras qui tient l’arc devant soi pour regarder dans les mires.

Notre archer solitaire a dû aller à contre-courant des idées établies pour développer cette méthode. « Tous les gens à qui j’en ai parlé essayaient de me convaincre de ne pas essayer en ça en disant que ça ne se faisait pas, que cette façon de tirer ne respectait pas l’alignement des bras et des épaules et que ça allait tuer ma précision. Mais personne n’avait jamais essayé », confie le tenant du record. Celui-ci a fait le test et, avec certaines adaptations et beaucoup d’entrainement, il a réussi à inscrire un record mondial.

Voici le film qui démontre l’exploit.