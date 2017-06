Charles-Henry s’illustre à Saint-Francois-Xavier-de-Viger

Charles-Henry Gagné de Saint-Hilarion a encore fait de belles performances le samedi 17 juin à Saint-Francois-Xavier-de-Viger dans le compté de Rivière-du-Loup.

Pour les épreuves de coupe à la scie à chaine, Charles-Henry a remporté deux premières positions, trois deuxièmes places et une troisième position. Au Jack and Gil avec Johanne Marier, les deux se sont hissés à la seconde marche du podium. Au godendart à deux hommes, il a terminé troisième.

Malheureusement des problèmes de santé ont amoindri ses performances à la sciotte et au lancer de la hache. Il a terminé troisième, à partir de la queue, à la sciotte et notre bûcheron charlevoisien s’est non classé pour le lancer de la hache.