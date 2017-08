Les Charbonniers de l’enfer au Festival Folklore de l’Isle-aux-Coudres

Crédit photo : Benoit Dupont

Pour sa 3e édition, le Festival Folklore de L’Isle-aux-Coudres vibrera au son de l’accordéon et la musique traditionnelle grâce aux Charbonniers de l’Enfer, qui seront en spectacle le 23 septembre. Du vendredi au dimanche, les légendes, la danse, la musique et plus encore permettront aux festivaliers d’avoir du plaisir et de se rappeler les traditions véhiculées sur la fameuse isle.

Les activités débuteront le vendredi avec Les Arthur à Noël et leurs invités. Le samedi, les festivaliers pourront voir la parade de tracteurs, le spectacle de Fred Peloquin dans les vergers en plus d’un souper-méchoui. En soirée, les cinq musiciens des Charbonniers de l’enfer proposeront leurs chansons traditionnelles dès 19h30. La complicité entre les musiciens Michel Bordeleau, Michel Faubert, André Marchand, Jean-Claude Mirandette et Normand Miron rendra leur prestation «charbonissante ». Le groupe folk québécois Quimocru, saura lui aussi mettre de l’ambiance avec leur fougue et leurs chansons.

Le dimanche est réservé à la tradition avec la messe et le brunch folklorique où les musiciens amateurs pourront montrer leur savoir-faire. Le passeport pour toute la fin de semaine est en vente au coût de 40 $. Consultez le site Internet au www.festivalfolkoreiac.com