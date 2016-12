Chantons les Fêtes

Crédit photo : Claude Boulet

À l’approche des Fêtes, chœurs, harmonies et chorales s’en sont donneé à cœur joie. Voici des clins d’œil à quelques-uns de ces moments précieux partagés entre les artistes de tous âges et le public.

Par Émélie Bernier

C’est Noël au village!

Jean-Philippe Bergeron et sa famille

19 ans d’amour avec les Bergeron

C’est plus qu’une tradition désormais. Chaque temps des Fêtes est marqué par le concert de Noël de la famille Bergeron, un grand moment qui se tient dans l’église de Saint-Aimé-des-Lacs. Cette année n’a pas fait exception. Le grand rendez-vous avec la famille Bergeron a été donné le 3 décembre et la magie a une fois plus opéré. Interprétant d’entrée de jeu « La terre où je suis né », Jean-Philippe a ouvert les festivités en chantant son appartenance à son villarge.

Les enfants, qui étaient invités à amener leur peluche préférée au concert, ont été invités à monter sur scène où on leur a chanté une jolie berceuse. Ils ont ensuite unis leur voix à celle de Léandre Bergeron pour interpréter le tube « On écrit sur les murs », et le Père Noël s’est joint à la fête.

Un vibrant hommage à Marcel, père de la tribu Bergeron et complice de la première heure de son fils Jean-Philippe, a été rendu. Accompagnés à la guitare par leur frère Léandre, Jean-Philippe et Kamille ont chanté avec beaucoup d’émotion « J’te dis merci », une chanson signée Édith Butler.

Jean-Yves Belley était présent pour entendre le clin d’œil de la famille Bergeron à son album « Pour faire tendresse » paru il y a bientôt 20 ans. a été très apprécié. C’est sur une note festive que s’est conclue la soirée avec un medley des pièces du grand Willie Lamothe et une chanson rassembleuse de Mireille Mathieu, « Tous les enfants chantent avec moi », interprétée avec fougue par Guylaine.

Magnificat de John Rutter

Chœur polyphonique de Charlevoix

Grâce et enchantement

Comme un bon vin, le Chœur polyphonique gagne en raffinement avec les années. La preuve en a été faite avec le plus récent concert qui proposait un ensemble de chants de Noël anciens d’ici et d’ailleurs, mais surtout le splendide Magnificat de John Rutter, un compositeur contemporain. L’œuvre, une mise en musique du Cantique de Marie achevée en 1990, fait la part belle aux voix d’hommes et ceux-ci l’ont porté avec justesse et passion. Sous la direction musicale de Sylvain Landry et accompagné par la pianiste Renée Gagnon, le chœur a présenté son concert à 3 reprises, séduisant la foule réunit dans la salle Françoise-Labbé du Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul.



Photo B) Le Chœur polyphonique de Charlevoix

Traditions chez Rosanna

Chorale de Sainte-Agnès

Chansons au temps d’une paix

Une fois de plus, la troupe de Rachelle Néron et Francine Tremblay a su conquérir le cœur de son auditoire avec son spectacle à la fois simple et à grand déploiement. Près de 1500 personnes ont assisté à l’une ou l’autre des 3 représentations du spectacle Traditions chez Rosanna et redécouvert avec bonheur l’univers de Mémère Bouchard, Ti-Coune et Joseph-Arthur.

Agrémenté de décors splendides, dont une réplique gigantesque de l’Église de Sainte-Agnès, de chants, de danses, d’humour et de tendresse, le spectacle n’a déçu personne. Chacun est reparti avec son petit bagage d’émotions…

Comme par le passé, un montant sera remis à la paroisse de Sainte-Agnès pour contribuer à l’entretien de l’imposant lieu de culte. La Fondation Carmel Roy recevra aussi un chèque de 3000$, grâce notamment à la participation d’une quarantaine de commanditaires. Les spectacles se sont tenus au Domaine Forget et le rendez-vous est bien sûr donné l’an prochain!



La chorale de Sainte-Agnès

Chœur Écho des montagnes

30 ans de chansons!

Pionnier des ensembles vocaux de la région, le Chœur écho des montagnes a accueilli 225 personnes dans l’église de Baie-Saint-Paul le 18 décembre dernier. Les commentaires élogieux ont fusé à l’issue du spectacle, preuve que les gens ont beaucoup apprécié leur moment en compagnie des 27 choristes et des musiciens. Sous la direction musicale de Michael Racine, les choristes étaient en effet accompagnés au piano par Renée Gagnon. Yolande Bradet à l’accordéon et Bernard Bouchard au violon, en plus de Louisette Tremblay aux cuillères, ont permis de donner un petit air des Fêtes traditionnel à ce moment privilégié.

Le chœur a livré des pièces du répertoire de classiques de Noël : Les 3 cloches, Le sentier de neige,

Nos vielles maisons… La députée Caroline Simard et le maire de Baie-Saint-Paul Jean Fortin, qui soutiennent l’ensemble, ont assisté au spectacle. Toujours dans le but de semer la joie, le chœur Écho des Montagnes s’est produit plusieurs fois dans les dernières semaines, que ce soit au Marché de Noël de Baie-Saint-Paul, chez les Petites Franciscaines de Marie, dans des résidences pour personnes âgées ou à l’hôpital.

Pour souligner ses 30 ans, la chorale présentera au printemps 2017 (fin avril à début juin) une exposition à la bilbliothèque René-Richard. Des archives, des photographies et des partitions, notamment, permettront de parcourir les 3 décennies d’existence de la chorale.



Le chœur Écho des Montagnes (Photo : Gracieuseté)

Harmonie Saint Aubin

La fête de la jeunesse et de la musique!

Le 3 décembre, les musiciens de l’Harmonie Saint-Aubin et les jeunes des groupes du jardin d’enfants, de gymnastique, de « poï » et de danse de Diane Amyot ont littéralement envahi l’Église de Baie-Saint-Paul pour un spectacle haut en couleurs et riche en émotions.

Cette combinaison gagnante a donné lieu à plusieurs moments mignons, comme cette Danse des canards ou cette balade de minis Schtroumpfs, mais aussi à d’impressionnantes performances de gymnastique ou de poï, parfois en pleine noirceur!

Avec des pièces musicales audacieuses comme Pied de poule ou 21 guns de Green Day, l’Harmonie Saint-Aubin, sous la direction enflammée de la cheffe Isabelle Paquette ou de son complice Bruno Pierre Gagnon, a une fois de plus démontré l’étendue de son talent. Les 70 musiciens âgés entre 10 et 76 ans, dont 22 nouveaux musiciens de première secondaire qui ne jouaient de leur instrument que depuis quelques mois, ont visiblement trimé dur pour arriver au résultat livré en cette belle soirée d’hiver, un événement inclus dans la programmation du Marché de Noël et présenté en collaboration avec la Fabrique de Baie-Saint-Paul. Le prochain rendez-vous avec l’ensemble musical est promis pour le printemps!

L’Harmonie Saint-Aubin.



Les petits du Jardin d’enfants.