Le chantier reprendra le 9 janvier

Crédit photo : CIUSSS

Les travaux du nouvel hôpital de Baie-Saint-Paul entreront dans le sprint final pour la partie centre d’hébergement et de soins de longue (CHSLD) durée dès le 9 janvier. Cette section sera complétée avant l’été.

Photo:CIUSSS

Le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale explique « que la peinture et la pose de la céramique murale ainsi que l’installation du système de ventilation sont terminées alors que la pose du revêtement extérieur métallique se poursuit », précise le CIUSSS.

Toujours pour la partie CHSLD, la pose des recouvrements de plancher et des équipements de plomberie de même qu’à la finition de la fenestration et l’installation du mobilier fixe continuera lorsque les travailleurs reprendront le boulot.

Le moment du déménagement des résidents du CHSLD sera bientôt connu.

Photo:CIUSSS

La partie hôpital sera prête en 2018. « Dans les autres parties du bâtiment, l’érection des cloisons et l’installation de la mécanique brute se poursuivent. Le tirage de joints et la peinture sont en cours au premier niveau. D’autres équipes sont aussi à l’œuvre dans l’installation des chambres réfrigérées et des hottes pour le service alimentaire », signale l’équipe des communications du CIUSSS.

Aux dernières nouvelles, l’important chantier de 270 M$ (245 M$ pour les travaux et 25 M$ en frais de financement) respectait budget et échéancier.