Championnat mondial de raquette: David Savard-Gagnon 7e

Notre grand marathonien, David Savard-Gagnon, a terminé en septième position du classement général du Championnat mondial de course en raquette. L’épreuve se déroulait le samedi 25 février à Saranac Lake dans l’état de New York. La compétition était ouverte à tous et près de 260 coureurs se sont présentés sur la ligne de départ.

Au classement par nation, où les trois meilleurs coureurs de chaque pays marquaient des points, le Canada a terminé deuxième, tout comme le marathonien charlevoisien qui s’est vu récompensé d’une médaille d’argent. Les États-Unis ont terminé en première place et l’Espagne en troisième. « J’ai fait une belle course et je suis extrêmement content de ma performance. Le parcours comportait beaucoup de côtes ce qui m’a avantagé. Enfin, la température de 15oC a forcé les organisateurs à étendre des camions de neige sur le parcours. J’ai couru en short et en camisole », relate David Savard-Gagnon.