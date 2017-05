Champignons Charlevoix lance « Le Pleurote du verger »

Champignons Charlevoix a dévoilé un nouveau produit, qui permet de goûter aux différentes saveurs de Charlevoix jeudi dernier. « Le Pleurote du verger » est conçu avec du vinaigre de pomme de la Cidrerie et des Vergers Pedneault et la lavande de l’Azulée.

La propriétaire de Champignons Charlevoix, Danielle Ricard, explique d’où provient l’idée derrière ce nouveau produit. « Lors du marché regroupant les produits agroalimentaires à Rêves d’automne, Éric Desgagnés, copropriétaire de la Cidrerie et des Vergers Pedneault, m’a proposé d’utilisé leur vinaigre de pomme après avoir goûté un de mes produits. Par la suite, j’ai rencontré Louise Vidricaire, qui cultive la lavande. Le mélange des deux produits avec mes pleurotes a été une réussite. La lavande permet de relever le goût de la pomme ».

Pour ce nouveau produit charlevoisien, Mme Ricard a fait appel à l’artiste Mélissa Deschênes pour concevoir l’étiquette. « Comme c’est un produit exceptionnel, je voulais une étiquette aussi exceptionnelle, a ajouté Danielle Ricard. J’ai donné carte blanche à Mélissa. Je suis très contente du résultat, l’étiquette est superbe. Je voulais qu’il y ait le plus de Charlevoix possible dans le pot et autour du pot. L’engouement envers ce nouveau produit est très grand. J’ai commencé à le faire goûter avant le lancement et chaque personne qui a goûté est repartie avec un pot ».