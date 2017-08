C’est la Coupe Charlevoix en fin de semaine

Les Grands Rendez-vous cyclistes de Charlevoix présenteront la Coupe Charlevoix le samedi 12 août au centre de plein air des Sources joyeuses de La Malbaie.

Par Gilles Fiset

Cette compétition fait partie du circuit régional en tant que cinquième épreuve de la Coupe Évoc Québec–Chaudière-Appalaches. À cette occasion, les responsables de l’organisation de l’événement s’attendent à recevoir au moins 200 cyclistes de partout à travers la région de Québec.

Le départ de la première course est à 9 h 45, mais dès 8 h 45, les parcours des zones Coccinelles et Bibittes seront ouverts pour l’entraînement ou le plaisir. Le signal de départ de la sixième et dernière course sera lancé à 13 h 30. Les autres départs se donneront à 10 h 15, 10 h 55, 11 h 40 et midi.

On s’inscrit sur place à partir de 8 h 45 et jusqu’à 45 minutes avant le départ de la course. Les coûts d’inscriptions varient de 5 $ à 15 $ et la licence de la FQSC ou de l’événement est requise. On demande d’imprimer et d’apporter le formulaire lors de l’inscription pour sauver du temps aux bénévoles.

Pour plus de renseignements ou afin de voir le trajet pour se rendre au centre de plein air, allez sur le Web à velocharlevoix.ca/12-heures/.