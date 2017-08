Le Centre écologique de Port-au-Saumon reçoit plus de 50 000 $

La leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, Bardish Chagger, était au Centre écologique de Port-au-Saumon ce dimanche matin afin d’annoncer la contribution de Développement économique Canada au projet d’observation des organismes marins d’un montant de 52 750 $, sur un coût total de 105 000 $.

«Ce projet est important pour le gouvernement canadien parce qu’il touche l’économie et l’environnement, a commenté la ministre Bardish Chagger, qui était très heureuse de visiter la région de Charlevoix pour la première fois. Il permettra de dynamiser la région en offrant quelque chose de nouveau. La beauté des paysages est impressionnante ici. Le projet permettra aussi d’éduquer et de partager des informations aux visiteurs. » Ce montant est remis par le programme PIC 150.

Le projet comprend la construction d’un nouveau pavillon d’interprétation des organismes marins. Ces derniers se retrouveront dans des bassins et les visiteurs pourront les voir et les manipuler. Parmi les organismes marins, on retrouve les étoiles de mers, les oursins, les crabes, les concombres de mer, les anémones et bernard-l’hermite.

Plus de détails sur cette annonce dans votre prochaine édition du Journal