Le Centre de prévention du suicide de Charlevoix amasse 5 500 $

Crédit photo : Courtoisie

Cinquante-cinq golfeurs se sont élancés lors de la 17e édition du tournoi de golf de la Fondation Prévention Suicide Charlevoix, qui a récemment eu lieu au club de golf Le Loup de Baie-St-Paul. Cette participation a permis de recueillir une somme de 5 500 $ au profit du Centre de prévention du suicide de Charlevoix.

Cette somme permettra à l’organisme de maintenir la gratuité des services offerts sur le territoire de Charlevoix. La directrice du Centre de prévention du suicide de Charlevoix, Renée-Claude Laroche a souligné l’importance de ce tournoi pour l’organisme sur le plan financier, mais également pour l’engagement des participants envers la cause et l’organisme. En effet, plusieurs joueurs sont présents depuis les premières éditions du tournoi, un bel exemple de mobilisation. « Avec les années, ces participants sont devenus la base du succès de ce tournoi, mais ils sont aussi une grande source de motivation pour tous les membres du conseil d’administration de la Fondation », a commenté Patrice Tremblay, vice-président du conseil d’administration.

La 17e édition du tournoi a été remportée par l’équipe composée d’Alain Turcotte, Gaétan Bureau, Rémy Couture et Alain Niquette qui ont fort bien fait avec un 8 sous la normale.

Les membres du conseil d’administration ont déjà annoncé la tenue de la 18e édition qui se tiendra, le vendredi 14 septembre 2018. Martine Trudel a joint sa voix à la Fondation en invitant tous les participants de la dernière édition à s’engager un peu plus pour la prévention du suicide et ce, en se donnant comme mandat d’amener un joueur de plus. « Si chacun invite un nouveau joueur à ce tournoi, nous pourrons ainsi doubler le nombre d’inscriptions et par le fait même, offrir une plus grosse somme d’argent pour le CPS de Charlevoix », a-t-elle indiqué.