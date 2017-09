Catherine Larouche au Marché de Noël

Catherine Larouche a été nommée coordonnatrice de la 9e édition du Marché de Baie-Saint-Paul à la suite de l’annonce du retrait de l’organisation du Festif ! qui planifiait cet événement au cours des trois dernières années.

Depuis 9 ans, le Marché de Noël de Baie-Saint-Paul, sous l’égide de la Corporation des fêtes et événements de Charlevoix (COFEC), est devenu un événement incontournable en région. Ce grand rendez-vous des fêtes de fin d’année s’installera sur la rue Saint-Jean-Baptiste et au Carrefour culturel Paul-Médéric du 24 au 26 novembre et du 1er au 3 décembre. Comme à chaque année, les amoureux de Noël prendront un malin plaisir à flâner dans les allées de ce village regroupant une trentaine de kiosques.

Réservation

Il est possible, dès maintenant, d’entrer en communication avec la nouvelle équipe au marchedenoelbsp@gmail.com . Comme à l’habitude, les commerçants sont conviés à réserver leur kiosque via le formulaire « location de kiosque » sur la page du site internet (http://www.marchedenoelbsp.com/ ). Le Marché de Noël permet aux exposants de présenter des produits, des services ainsi que de l’information concernant les vastes domaines des arts, des métiers d’art, de l’artisanat, de la culture, de l’agroalimentaire et du commerce. Deux possibilités de location sont possibles, soit sur la rue Saint-Jean-Baptiste dans des kiosques extérieurs ou au Carrefour culturel Paul-Médéric dans une salle intérieure.

La COFEC tient à remercier l’équipe du Festif! pour leur excellent travail des trois dernières années. Le Marché de Noël est désormais bien établi dans la région et se renouvellera sur des bases solides.