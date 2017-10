Caroline Simard souligne la contribution des aînés

La Journée internationale des personnes aînées a été célébrée dimanche, sous le thème Bien vieillir ensemble. Décrétée en 1990 par l’Organisation des Nations Unies, elle se veut un moment annuel de réflexion sur les questions entourant les droits des aînés et les principes qui y sont rattachés, soit l’indépendance, la participation, l’épanouissement personnel et la dignité.

À l’occasion de cette Journée, la députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, Caroline Simard, a rappelé l’apport essentiel des personnes aînées au développement du Québec et la nécessité de bâtir une société ouverte et inclusive.

« La contribution des aînés à la société québécoise est inestimable. Chaque jour, ils y participent généreusement et de différentes manières, en mettant à profit leurs savoirs et leur riche expérience. C’est pourquoi nous devons les reconnaître comme des acteurs dynamiques et s’assurer d’adapter les milieux de vie à leurs différents besoins. Poursuivons nos efforts pour continuer à faire du Québec un endroit où il fait bon vivre et vieillir, tous ensemble », a-t-elle soutenu.

Quelques données statistiques :

L’espérance de vie augmente de manière constante depuis les dernières années, un homme peut maintenant (2016) prétendre vivre jusqu’à 80,8 ans et une femme jusqu’à 84,5 ans ;

Au 31 mars 2017, on estimait le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus à 1 503 921, ce qui correspond à 18,06 % de la population totale du Québec ;

Le vieillissement de la structure par âge de la population québécoise est amorcé et il ira en s’accélérant au cours des prochaines années. Il s’est d’ailleurs intensifié à compter de 2011 avec l’arrivée graduelle des générations nombreuses du baby-boom (1946-1966) dans le groupe des 65 ans et plus ;

À l’échelle internationale, le Québec se trouve derrière quelques pays en ce qui a trait à la proportion de la population des 65 ans et plus. Celle-ci est de 26 % au Japon, de 22 % en Italie, de 21 % en Allemagne et en Grèce, de 20 % en Suède, en Finlande et en Bulgarie, de 19 % au Portugal et au Danemark et de 18 % en France, en Suisse et en Espagne;

Le vieillissement de la population se fera cependant plus rapidement au Québec qu’ailleurs. Au Québec, la part des personnes âgées de 65 ans et plus devrait franchir les 20 % dans environ quatre ans, soit en 2020. D’autres pays, surtout européens, devraient également atteindre ce seuil au tournant des années 2020, mais ce vieillissement aura été étalé sur une plus longue période de temps, souvent entre 40 et 60 ans, contrairement à un peu moins de 25 ans au Québec. Notons aussi que parmi les 34 pays de l’OCDE, seuls 3 ont déjà atteint une proportion de 20 % d’aînés depuis quelques années déjà, soit le Japon (en 2005), l’Italie (en 2007) et l’Allemagne (en 2007 également) ;

Les personnes âgées de 65 ans et plus vivent pour la grande majorité à domicile (86,3 %), les autres habitent en résidence privée dans 10,7 % des cas, en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) dans 2,3 % des cas et en ressources intermédiaires (RI) ou en ressources de type familial (RTF) dans 0,8 % des cas.