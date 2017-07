Caroline Simard représente le Québec à Winnipeg

La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, Caroline Simard représente les femmes parlementaires du Québec à titre de membre du comité directeur de la région canadienne dans le cadre de la 55e conférence régionale canadienne de l’Association parlementaire du Commonwealth (APC), qui se déroule jusqu’à samedi, à Winnipeg.

Mme Simard présidera une conférence sur le thème de la « Mobilisation internationale-Solidarité entre des femmes du monde entier, Les femmes parlementaires des Caraïbes sur le rôle et les responsabilités des femmes parlementaires dans leurs compétences respectives. » Les autres conférencières sont Amna Ally, ministre de la Protection sociale et du Gouvernement, whip en chef, Assemblée nationale du Parlement de Guyane et Karen E. Malcolm, vice-présidente, Chambre d’assemblée des îles Turques et Caïque.

« Je suis honorée de représenter l’Assemblée nationale à cette 5e conférence du Commonwealth à laquelle je participe. Ces rencontres sont des occasions pour échanger avec mes homologues de différentes provenances. C’est aussi une opportunité d’en savoir plus sur les villes et provinces où se déroulent nos rencontres », mentionne Mme Simard.

Depuis 1933, l’ANQ est l’une des 180 sections membres de l’APC, laquelle rassemble des parlements d’États unitaires, fédéraux et fédérés provenant des pays qui forment le Commonwealth. Chaque année, une des 14 sections de la région canadienne de l’APC organise un colloque parlementaire lors duquel toutes les sections sont invitées à participer à des séances de travail portant sur des thèmes qu’elles auront préalablement soumis.