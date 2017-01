Caroline Simard condamne l’attentat

Crédit photo : Caroline Simard

« C’est très difficile»… exprime, la voix nouée par l’émotion, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, au lendemain de l’attentat terroriste qui a fait six victimes et cinq blessés graves dans une mosquée de Québec.

Caroline Simard a participé ce matin au rassemblement à l’Hôtel de Ville de Québec en compagnie des membres de la communauté musulmane de Québec, du premier ministre Philippe Couillard, du maire de Régis Labeaume et plusieurs autres élus de la région de la Capitale-Nationale.

Elle est arrivée à l’Hôtel de Ville en même temps que les membres de la communauté musulmane avec qui elle a discuté. « Les gens pleuraient et tentaient de se consoler. C’était d’une grande tristesse », a relaté l’élue. « Ça se passe chez nous. Il fallait que je représente Charlevoix pour aller offrir un message de respect et pour démontrer notre volonté de vivre dans une province sécuritaire », a poursuivi Caroline Simard.

Elle condamne l’horrible acte perpétré et confirme qu’elle participera, ce soir, à la vigile de solidarité qui aura lieu à Québec. « Nous sommes tous concernés par ce qui s’est produit. Plus que jamais, il faut bannir les discours haineux. Les réseaux sociaux offrent malheureusement une place pour ces derniers. On compte maintenant trop d’exemples qu’ils ont un impact et causent des dommages irrévocables », dit-elle aussi.

La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré a des amis de confession musulmane. Elle est d’avis « que des exceptions ont donné des perceptions erronées. J’ai toujours ressenti un grand respect. Un respect qui était réciproque », dit-elle.

Caroline Simard mentionne que son message « de s’unir plutôt que de se diviser prend tout son sens aujourd’hui alors que « le Québec est marqué ».