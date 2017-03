Le carnaval de l’Isle renaîtra

Isle-aux-Coudres

Un petit groupe de Marsouins organise des activités de financements pour faire renaître le carnaval de l’Isle-aux-Coudres qui a dû passer son tour cette année. La fête hivernale pourrait même revenir dès l’an prochain si les insulaires veulent bien leur donner un bon coup de main.

Par Gilles Fiset

Deux activités ont déjà été organisées jusqu’à maintenant, dont un tournoi de crible, et quelques autres pourraient être proposées aux insulaires dans les prochains mois comme un tournoi de poker, un bingo et un tournoi de balle durant l’été. L’objectif étant d’alléger le fardeau financier que représente le carnaval. « Les soirées et les activités que l’on fait pendant la période du carnaval coûtent beaucoup d’argent. Dès l’automne, il fallait se mettre à la recherche de commanditaires, ce qui est de plus en plus difficile parce que tout le monde sollicite les commerces de la région pour toutes sortes d’activités. Si on peut amasser de l’argent en faisant quelques activités de financement, on aura moins besoin de cogner aux portes pour avoir des commandites », explique Francis Boudreault, à la tête du petit groupe qui veut faire revivre le carnaval sur l’Isle-aux-Coudres.

Mais l’argent ne remplace pas l’aide apporté par le travail des bénévoles, un autre grand besoin pour ramener la fête hivernale. « Les gens nous disent qu’ils s’ennuient de l’événement, mais il faut aussi que le monde s’implique sinon on ne pourra rien faire », confie Francis Boudreault. Ce dernier a même l’intention de ramener la course de traineaux à chiens pendant le carnaval, s’il peut compter sur l’aide de personnes expérimentées dans ce genre d’événement. « Ça dépend si on se trouve des gens pour nous aider parce que c’est une grosse activité et ça demande beaucoup », énonce M. Boudreault.