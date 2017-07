La Caravane des sports réinventée!

C’est sous l’appellation « Charlevoix en camp » que se déroulera le grand rassemblement des camps de jour de la région le mercredi 19 juillet, un événement qui rassemblera plus de 250 jeunes de différentes municipalités, au Parcours des berges Alexis le trotteur de Clermont.

Désirant poursuivre le travail et les efforts de l’Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale, les différents départements de loisir des municipalités de Charlevoix ont décidé de relancer La Caravane des sports, mais à leur manière!

À l’origine, La Caravane était un happening sportif où, en même temps et en un seul lieu, des jeunes de 8 à 12 ans s’initiaient à de nouvelles activités physiques pour le plaisir de bouger et, qui sait, de se découvrir quelques talents. L’objectif premier était axé sur le développement de certains sports. Maintenant, le but est de tisser des liens entre les jeunes et de les faire participer à des activités favorisant les échanges.

Puisque ces enfants sont à la porte de leur entrée au secondaire, il apparait important de les mettre dans cette situation.

Les jeunes auront la chance de participer à sept activités qui seront réalisées par les intervenants sportifs de Clermont, La Malbaie, Baie-Saint-Paul et Les Éboulements. Il y aura aussi un atelier offert par Tremplin Santé, un programme qui mise sur le jeu et le plaisir pour encourager l’adoption de saines habitudes de vie dans les camps d’été du Canada. Les stations seront autant axées sur l’intensité que sur l’apprentissage et la découverte.