Caprivoix sur vos tables… (vidéo)

Crédit photo : claude boulet

Dans le cadre de la 15e édition des Journées Portes Ouvertes de l’UPA, plus de 4 000 personnes se sont déplacées sur le territoire de la Fédération de la Capitale-Nationale-Côte-Nord pour découvrir l’une des cinq fermes hôtes.

Dans chacune des entreprises, plusieurs activités diversifiées étaient offertes aux visiteurs. Balades en tracteur, dégustations de produits locaux, promenade à cheval, jeux pour les enfants, présences de vétérinaires, etc. Cette journée agricole est de plus en plus populaire auprès de la population, particulièrement auprès des familles. « Nous sommes très fiers d’avoir pu transmettre notre passion de l’agriculture aux visiteurs. C’est plaisant de voir que des milliers de personnes s’intéressent à ce que l’on fait », a dit Sophie Talbot, copropriétaire de la Ferme Caprivoix à St-Hilarion.

Dommage qu’une telle journée ne se présente qu’une seule fois par année… Claude Boulet s’est rendu découvrir leurs produits. Faisons un tour de ferme en sa compagnie…