Le canyoning au Massif et ailleurs

Le canyoning, une activité pendant laquelle les adeptes parcourent un cours d’eau accidenté ou profond, en randonnée, à la nage et en rappel avec une corde, peut être pratiqué dans Charlevoix grâce entre autres à ses montagnes abruptes. Le Massif offre un endroit propice à ce sport pour une première fois cet été. Il y a aussi d’autres possibilités à Baie-Saint-Paul et aux Éboulements, dans le secteur de Saint-Joseph-de-la-Rive.

Le canyon situé au cœur du Massif de Charlevoix, à Petite-Rivière-Saint-François, vaut le détour, selon le site Internet de Canyoning Québec, qui a développé les trois sites accessibles dans notre région. « Nous sommes contents d’offrir une nouvelle activité estivale au Massif, a mentionné Marc Tremblay, fondateur de Canyoning Québec. Nous espérons inciter d’autres organisations à lancer d’autres activités à Petite-Rivière-Saint-François. »

Le cours d’eau propose de cinq à sept chutes sportives que les amateurs descendront sur corde avec du courant, de la nage, des sauts et des tobbogans. Cette excursion est réservée aux adeptes de niveau intermédiaire ou aux débutants en très bonne forme physique et ce, de la mi-juin à la mi-octobre. Un parcours abrégé et un parcours complet sont proposés.

Le site de la Rivière-du-Moulin à Baie-Saint-Paul est intéressant pour les sportifs qui débutent ou ceux qui souhaitent pratiquer l’activité avec leurs enfants. Il suffit de se rendre au quai de Baie-Saint-Paul au kiosque de Katabatik. Un des membres de l’équipe vous mènera sur le site en navette. Cette excursion en mettra plein la vue, entre autres grâce à une impressionnante tyrolienne arrosée de 25 mètres au-dessus de la chute. La visite du canyon permettra d’en apprendre davantage sur une des failles géologiques les plus spectaculaires de la région, témoin de l’impact météoritique de Charlevoix. Ce site est accessible de juin à septembre.

Quant à la chute à Cimon de Saint-Joseph-de-la Rive, elle se distingue par ses cascades inclinées de 15, 30 et 40 mètres qui descendent vers le fleuve. Pour ce site, Canyoning Québec offre des visites en initiation facile d’une demi-journée ou en excursion découverte d’une journée pour des participants en bonne condition physique. La vue sur le fleuve et le traversier de l’Isle-aux-Coudres rendra l’excursion unique. Le parcours se terminera en beauté avec la chute à Cimon, une cascade de 30 mètres. Le point de rendez-vous pour ce parcours est au quai de Saint-Joseph-de-la-Rive. La période de canyoning s’étend de mai à octobre. Pour en savoir plus, consultez le http://canyoning-quebec.com/.