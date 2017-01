Canot à glace: l’équipe charlevoisienne termine 4e

Le canot #555 d’Amiral Agence Web/Marie-Pier Labbé inc. a terminé en quatrième position lors de sa première course de la saison à Portneuf en fin de semaine dernière. L’équipe a franchi les 7,5 km de l’épreuve en 39 minutes 27 secondes.

Une cinquantaine d’équipes, toutes catégories confondues prenait le départ, un record de participation pour la course de Portneuf.

Après un départ rapide en 15e position, le canot #555 d’Amiral Agence Web/Marie-Pier Labbé inc. a repris une dizaine de positions, un canot à la fois, allant jusqu’à la troisième place dans sa catégorie. Il a cependant été doublé près sur la banquise par l’équipe abitibienne Microbrasserie Prospecteur qui l’a ainsi privé du podium.

L’équipe Amiral Agence Web/Marie-Pier Labbé inc. est très satisfaite de leur première course et attend maintenant avec impatience le départ du Défi canot à glace de Rimouski qui aura lieu le samedi 28 janvier prochain.