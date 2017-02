Canicross : 28 vrais mordus !

Crédit photo : Claude Boulet

Malgré la bruine et le brouillard intense qui s’abattait, 28 mordus de la course, accompagnés de leur chien, ont participé au premier canicross de la Virée Nordique, un succès grand succès compte tenu de cette situation. Les organisateurs, Jean-Luc Dupuis en tête, n’ont pas manqué de manifester leur grande satisfaction car l’objectif de sensibilisation dans Charlevoix a été atteint. Avant l’événement, Dr Dupuis confessait que si 30 coureurs se présentent cette année, il y en aura plus de 80 l’an prochain. Mentionnons que le tout a été présenté en collaboration avec le club Foubraque de Québec et les bénévoles de la Virée nordique.