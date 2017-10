Campagne de financement du Centre d’archives régional de Charlevoix: 8000$ dans les coffres

Crédit photo : Photo: courtoisie

Le Centre d’archives régional de Charlevoix (C.A.R.C.) a procédé le 12 octobre dernier au tirage d’une toile de Réal Fournier intitulée Les compagnons. 400 billets avaient trouvé preneurs, permettant au C.A.R.C de récolter 8000$. Annie Vaillancourt de Baie-Saint-Paul a remporté l’œuvre aux accents nordiques.

Le montant amassé grâce à cette levée de fonds sera consacré au fonctionnement du C.A.R.C. ainsi qu’à l’achat de matériel archivistique. Cette activité de financement est fondamentale pour la survie de l’organisme à but non lucratif qui désire remercier tous ceux qui ont généreusement contribué à la campagne de financement en se procurant un billet de tirage.

Le C.A.R.C. souhaite également remercier Réal Fournier, donateur de l’œuvre et artiste en résidence à la galerie d’art Yvon Desgagné.